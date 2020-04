Uma das mortes anunciadas pela prefeitura de Volta Redonda, no final da manhã deste sábado (dia 4), como suspeita do novo coronavírus seria de uma pessoa que participou da assembleia-geral promovida pela Unimed-VR no dia 16 de março. Fontes consultadas pela Folha do Aço confirmaram a informação.

A possível nova vítima da pandemia seria um idoso de 76 anos, que morreu no final da noite de sexta-feira (dia 3). O paciente estava internado no Hospital da Unimed.



Áudio

Em áudio, no final da manhã deste sábado, o prefeito Samuca Silva (PSC) divulgou mais um balanço dos testes do novo coronavírus recebidos pela secretaria municipal de Saúde. Nas últimas 24h foram registradas mais duas mortes, subindo para quatro, no total.

Um dos óbitos seria justamente do idoso que participou da assembleia-geral da Unimed. As outras vítimas confirmadas são o casal de irmãos – de 66 e 67 anos – que morreu no Hospital São João Batista, onde ambos estavam internados -, e um quarto paciente que não teve a idade divulgada.

Samuca assegurou no áudio desta manhã, que na transmissão ao vivo programada para as 16h de domingo (dia 5) mais detalhes das novas mortes registradas na cidade serão dados. O prefeito também vai informar medidas de assistência social.

Apologia

Na quinta-feira à noite, o presidente da Unimed-VR, Luiz Paulo Coimbra Tostes, usou as redes sociais para fazer apologia contra o isolamento social. Ele fez uma publicação comparando os números de mortes pela Covid-19 no Brasil essa semana, com os casos de tuberculose e dengue. No fim do post, Luiz Paulo, que é médico, deixa o seguinte recado: “Acorde, gente, e desliga a Rede Globo”.

Até na semana passada, Folha do Aço tinha apurado que pelo menos dez cooperados da Unimed-VR estariam infectados pelo novo coronavírus. Entre eles, o próprio presidente Luiz Paulo Tostes. O número de testes positivos deve crescer nos próximos dias.

Em transmissão ao vivo na tarde de sexta-feira (dia 3), o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (PRB), anunciou os dois primeiros casos confirmados no Município. Os pacientes, segundo ele, são dois médicos da Unimed-VR.