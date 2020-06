O empresário Clemildo Souza Da Silva Amorim, mais conhecido como Marcelo, de 43 anos, morto na madrugada de segunda-feira (dia 22) dentro da chopperia Deck 360, em Resende, foi surpreendido pelas costas pelos assassinos. É o que mostram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens, que já estão com a Polícia Civil, mostram dois homens encapuzados invadindo a choperia e atirando contra Clemildo pelas costas. Ele estava sentado junto ao balcão, conversando com funcionários, no momento em que o bar estava sendo fechado. Ao ser atingido pelos primeiros disparos, Clemildo manuseava o celular. Ele caiu e novos tiros foram disparados pelos assassinos.

Outra câmera de segurança, localizada na área externa do estabelecimento, registrou a chegada dos criminosos num Palio prata dirigindo por um terceiro envolvido. O delegado titular da 89ª DP, Michel Floroschk, afirmou que o homicídio está sendo investigado, mas não divulgou detalhes para não comprometer o processo de apuração dos fatos.