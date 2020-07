O corpo de João de Oliveira, de 72 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (dia 3), boiando no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. Os bombeiros retiraram o cadáver próximo a ponte que liga os bairros Caieiras e Dom Bosco. A família realizou o reconhecimento do corpo

O idoso foi visto pela última vez no domingo dia (dia 28). Seu carro havia sido encontrado no mesmo dia do desaparecimento, na ponte Presidente Médici, que liga os bairros Aterrado e Aeroclube.

O delegado titular de Volta Redonda, Victor Tuttuman, não descarta a possibilidade de que João foi vítima de um latrocínio. Foto: Reprodução/Redes Sociais