O comerciante Ulisses Pires de Sousa Filho, de 30 anos, foi preso em flagrante no último domingo (dia 17), no distrito de Engenheiro Passos, em Resende, por porte ilegal de arma e ameaça. Com ele foi apreendido um revólver calibre 357 com sete munições.

A prisão foi feita por policiais militares que davam suporte ao trabalho de fiscais da prefeitura no cumprimento dos decretos municipais de controle da Covid-19.

Segundo os agentes, a choperia estava com aglomeração e, quando a desocupação do estabelecimento foi determinada e estava sendo feita sem tumultos, o dono se irritou, colocou a arma na cintura e foi tirar satisfação com o fiscal. Ele foi dominado e algemado pelos policiais, sendo apresentado na delegacia de Resende, onde foi indiciado.