Moradores do bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, reclamam da falta de segurança e iluminação de um retorno da Via Dutra, localizado embaixo de um viaduto. O trecho, que é o principal acesso de moradores da localidade a rodovia, vem sendo palco de diversas atividades criminosas. A última, ocorreu na noite desta quinta-feira (dia 29), quando um carro foi incinerado e os moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo.

Segundo uma moradora, identificada apenas como Kelly, muitas pessoas passam diariamente pelo trecho, que poderia ganhar mais segurança com uma aparência decente e com uma iluminação com proteção para não ser danificada. “Não podemos esperar que algo ruim aconteça com algum inocente que possa estar passando pelo local no momento das práticas criminosas para cobrar as providências, que são nossos direito.”

A mulher ainda afirmou que já entrou em contato com a prefeitura de Barra Mansa, que informou que, por se tratar de um retorno da Via Dutra, qualquer obra ou reparo no local deve ser feito pela concessionária que administra a rodovia. “Não estamos pedindo muito! Não aguentamos mais ficar sem solução e providências. A situação é muito séria. Tem postes de luz nas proximidades que podem ser utilizados para avançar a iluminação para as proximidades do viaduto”, completou a mulher. Foto: Reprodução