A Polícia Civil de Volta Redonda cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor do advogado Leandro de Souza Scatolino. Ele é acusado de estelionato e apropriação indébita. As vítimas foram clientes que contrataram seus serviços profissionais.

Scatolino se apresentou à polícia na última segunda-feira (dia 31). A 2ª Vara Criminal de Volta Redonda já havia determinado o bloqueio de contas bancárias do advogado no valor de R$ 347 mil.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual, que também obteve o bloqueio de veículos que estavam em nome de uma parente do advogado.

“A prisão preventiva do acusado é medida que deve ser deferida, porque os depoimentos constantes dos autos indicam que ele é contumaz na prática de apropriações indébitas e estelionatos, com condenação da mesma natureza na Justiça Federal, o que demonstra que solto colocará em risco concretamente a ordem pública”, diz um dos trechos da denúncia.

O Ministério Público relata que Leandro Scatolino tem escritório e residência em Santa Catarina e corria risco de evadir-se de Volta Redonda. Contra o acusado existem seis denúncias oferecidas.

“Some-se a tudo o fato do denunciado possuir mais dois processos com denúncia oferecida e um com sentença transitada em julgado, na Justiça Federal, não mais se podendo falar que as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para que ele cesse suas condutas criminosas, as quais deram prejuízos enormes às vítimas que confiaram suas demandas ao acusado”, consta em outro trecho.

O advogado encontrava-se foragido, desde fevereiro deste ano. Neste período, ele já requereu a revogação da prisão preventiva e tentou converter em prisão domiciliar, ambas negadas pela Justiça.

A audiência de custódia de Leandro de Souza Scatolino está marcada para esta quarta-feira (dia 2), às 13h.