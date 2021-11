Com mais de 30 anos de mercado e na sua terceira geração atuando com todo o tipo de material para construção, reforma e decoração, a União Gonçalves inaugurou, na manhã deste sábado (dia 6), mais uma Mega Loja, agora na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Segundo o empresário José Carlos Gonçalves, o objetivo é atender toda a região Sul Fluminense. “A ideia do grupo é expandir ainda mais nos próximos anos investindo nas principais cidades da região”.

Instalada na antiga dependência da Ketey, a nova loja conta com seis mil metros quadrados com investimento em torno de R$ 5 milhões. Um outro fator importante a ser ressaltado é a geração de novos 40 postos de trabalhos diretos. Ao todo a rede conta com mais de 200 colaboradores, todos capacitados e prontos para atender as necessidades de seus clientes com seus produtos de alto padrão de qualidade.

A Mega Loja da União Gonçalves já está de portas abertas e cheia de ofertas para o consumidor, funcionando das 9h às 20h na Rodovia dos Metalúrgicos, nº 9747 – Casa de Pedra / Volta Redonda-RJ.



A história



A primeira loja do grupo União Gonçalves nasceu no bairro Retiro há 36 anos. A loja home-center da Amaral Peixoto foi inaugurada em 2019, mesmo com as dificuldades impostas pela crise sanitária. “Apesar da pandemia, mantivemos os empregos e a confiança do cliente, acreditando sempre no retorno do crescimento e na retomada da economia. O otimismo é a nossa marca”, afirma Claudia Couto, gestora financeira da empresa.

A veia do comércio na família Gonçalves, desde a década de 50, corrobora o trabalho bem feito e honesto como prioridade da empresa. O seu fundador Antônio Manoel Gonçalves iniciou no ramo varejista em 1957 no segmento de armazém de cereais. Em 1978, após 21 anos, iniciou no ramo de lajes pré-moldadas, sendo uma das primeiras na cidade de Volta Redonda, até 1985, quando nasceu a empresa Materiais para construção União Gonçalves. Hoje, após mais de 30 anos de mercado, a União Gonçalves segue crescendo e ajudando no desenvolvimento de Volta Redonda e região.