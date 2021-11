Os agentes da Polícia Militar prenderam Wildson de Souza Peixoto, o Cerezo, de 32 anos, e Jefferson Felisberto Martins, o Fão, de 21, após abordagem feita na Rua Dom Bosco, no Eucaliptal.

Eles estavam no Celta placa LNW-9531. No bolso de Jefferson, os policiais encontraram 24 pinos de cocaína. Debaixo do banco do carona foram achadas 14 embalagens de maconha. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de Volta Redonda, onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

O Celta foi apreendido porque Cerezo, que dirigia o veículo, não tem habilitação. Além disso, não foi apresentado o documento de licenciamento do carro. A remoção do Celta para o depósito da prefeitura foi feita pela Guarda Municipal.