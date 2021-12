A festa de réveillon do Rio de Janeiro está cancelada pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais na manhã deste sábado (dia 04).

A exemplo da decisão tomada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que cancelou o réveillon da Avenida Paulista, a medida no Rio de Janeiro ocorre por causa das incertezas quanto à variante Ômicron do novo coronavírus causador da Covid-19.

Nas redes sociais, Paes disse que há divergências entre os comitês científicos do Estado e da prefeitura e que, por causa disso, optou por tomar a decisão mais cautelosa. “Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio”, disse Paes.

Ainda na publicação, o prefeito do Rio de Janeiro diz que diante das incertezas não há tempo para preparação dos festejos. “Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística eliminada, sem o mínimo de tempo para preparação”.

O réveillon é um dos principais eventos do Rio de Janeiro, impactando na arrecadação de tributos e no faturamento de hotéis, restaurantes, lojas, empresas de ônibus regulares, empresas de ônibus de fretamento, pacotes turísticos, de aviação etc.

Vale ressaltar que, mesmo sem a festa, estas atividades econômicas continuam liberadas.