A Mega-Sena acumulou e o prêmio que será sorteado nesta quarta (dia 2) chega em R$ 57 milhões.

No último concurso, realizado no sábado (dia 26), nenhum jogador acertou as seis dezenas, mas um apostador fez a quina e faturou R$ 53.045,58. Além dele, outras 78 pessoas conseguiram acertar as cinco dezenas sorteadas. Outras 5.279 apostas tiveram quatro acertos e levaram para casa R$ 1.134,03.