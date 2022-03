Um homem, de 34 anos, identificado como Romulo Aparecido Gusmão Costa Nascimento, foi preso no último domingo (dia 20), suspeito de assaltar um motorista de aplicativo, de 52 anos, em Barra do Piraí. Ele foi encontrado na entrada do bairro Itakomosi, em Vassouras.

Segundo a ocorrência, a vítima teria sido assaltada ao atender uma corrida solicitada por Rômulo e rendida com uma réplica de pistola, sendo obrigada a dirigir até Vassouras. O motorista foi liberado em um trevo da BR-393.

Policiais militares foram comunicados do assalto e saíram em busca do suspeito, que foi localizado próximo à linha férrea. Ele ainda tentou fugir, ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou caindo em uma valeta, de dois metros de altura. Com ele, estavam os pertences da vítima, além de uma réplica de arma, um facão, dois celulares, sendo um do motorista assaltado, R$ 129 em espécie, cartões bancários e dois relógios. Os policiais também encontraram uma peruca na mochila e acreditam se tratar de um disfarce para a prática de crimes.

Rômulo foi conduzido para a 88ª DP, onde foi preso em flagrante.