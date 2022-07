Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam, neste domingo (dia 31), um homem de 60 anos, suspeito pelo crime de ameaça. A prisão foi efetuada no bairro Ponte Alta e, segundo a DEAM, o crime ocorreu após a vítima, de 53 anos, se separar do autor, que não aceitou o fim do relacionamento, passando a ameaçá-la de morte.



Desesperada, a mulher compareceu à DEAM, onde apresentou prints de conversas e áudios mostrando que o autor estava disposto a acabar com a vida dela. De acordo com a Polícia Civil, pelos áudios juntados ao procedimento, autor aparentava estar visivelmente transtornado. Em alguns trechos, ele chegava a dizer frases como “Tive a visão que você vai morrer” e “Dá um beijo, abraça seus filhos muito bem feito, porque seu dia tá chegando”.

Ao tomar conhecimento da veracidade fatos e devido ao caráter das ameaças, a autoridade policial de imediato representou por sua prisão no plantão judiciário. O acusado será conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.