O Clube dos Funcionários realizou na manhã de segunda-feira (dia 1º) a Solenidade de Posse da sua nova diretoria para o biênio 2023-2025. A cerimônia aconteceu na PET (Praça de Esportes Tabajaras), em Volta Redonda, e contou com a apresentação da Orquestra de Jazz do projeto música nas escolas do município de Barra Mansa, além da presença de conselheiros, grandes conselheiros, diretores, colaboradores, associados e amigos da família Alvigrená.

Durante a cerimônia, o Presidente e Vice-presidente reeleitos do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin e Expedito Aquino, foram empossados pelo presidente do Grande Conselho, Evandro Ruy. Também tomaram posse os demais membros da diretoria executiva para o próximo mandato.

Ao assumir o cargo, o presidente reeleito, Gustavo Tramontin, declarou sua gratidão e contou o que espera nessa nova gestão. “Realizamos diversas melhorias ao longo desses dois anos à frente do Clube dos Funcionários. Recebemos pela quarta vez consecutiva o título de Clube Top 100 do Brasil, além do prêmio em gestão conferido pela FENACLUBES (Confederação Nacional dos Clubes). Diversas obras de manutenção e ampliação foram realizadas em nossas instalações e outras já estão programadas. Nossa equipe vem fazendo um excelente trabalho e sendo reconhecida pelos associados”, destacou Tramontin.

O evento também foi marcado pela homenagem ao vice-presidente, Expedito Aquino, que recebeu a mais alta honraria do Clube, o título de Associado Benemérito em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à família Alvigrená. “Foi uma surpresa receber essa homenagem. Fazemos tudo com amor e cuidado pensando no bem-estar dos associados e do nosso Clube. É uma alegria imensa estar, mais uma vez, ao lado do Gustavo na diretoria. Tenho certeza que este segundo mandato será ainda melhor”, concluiu Expedito.

Diretores

Gustavo Tramontin De Mattos – Presidente

Expedito Goncalves De Aquino – Vice-presidente

Alex Ribeiro Da Silva – Esportes

Alcenor Gomes Henriques Neto – Divulgação e MKT

Andre Luiz Martins Webler – Administrativo

Claudio Augusto De O. Ferreira – Finanças e Controle

Enock França De Souza – Social

Frederico Paschoeto Silva – Cultura

Luis Sergio Barenco Pinto – Patrimônio

Marcello Saleh Canedo – Comercial

Subdiretores

Adriano Teodoro Moutinho – Finanças e Controle

Carlos Frederico P.Serrão – Xadrez

Caio Stocco Costa Lima – Futebol

Guilherme Luis Da Silva – Sinuca

Helio Jose Silva De Farias – Comercial

Jose Maria Galito – Sauna

Jose Fausto Ferreira Junior – Patrimônio

Leandro Ferreira Galito – TI

Luiz Edmundo Duarte – Ouvidoria

Luciano Paschoalin M. De Oliveira – Patrimônio

Marcelo Dos Santos Barroso Filho – Tênis

Marcelo Cezar Moreira – Basquete

Pedro Celso Franco De Barros – Lutas

Pedro Mansur Duarte De M. Marques – Tênis

Rafael Kenzo Ide Ramos – Comercial

Roberto Lourenço José – Social

Roger José Iglezias Peres – Acessibilidade

Sergio Luiz Do Amaral Salgueiro – Jurídico

Vinicius Baumgratz Fortes Oliveira – Finanças e Controle