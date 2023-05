Um incidente inusitado ocorreu nesta quinta-feira (dia 11), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Um carro caiu de uma carreta cegonha em movimento na altura do km 271.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, a carreta envolvida no incidente não parou no local e seguiu viagem, o que torna a situação ainda mais peculiar. A suspeita é de que o motorista não tenha percebido a queda do automóvel. A equipe responsável pela averiguação está trabalhando para obter mais informações sobre o caso.

O veículo em questão, um Toyota/Corolla Cross, foi removido para o pátio da PRF. Algumas imagens do veículo acidentado foram divulgadas, mostrando os danos causados pela queda. A carreta cegonha responsável pelo transporte do veículo ainda não foi identificada.

Foto: Divulgação/PRF