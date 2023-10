Uma nova reviravolta no processo que envolve nove funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) demitidos em abril do ano passado, durante as negociações do Acordo Coletivo. Na última terça-feira (dia 17), a ministra corregedora-geral da Justiça do Trabalho, Dora Maria da Costa, suspendeu a determinação de reintegração imediata dos trabalhadores.

A decisão reverte o entendimento da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ), que em setembro julgou procedente o pedido de reintegração imediata dos operários. O Sindicato dos Metalúrgicos chegou a anunciar que os demitidos seriam chamados para fazer todo o processo de readmissão.

Confira os detalhes desta disputa na edição impressa de amanhã (dia 20) da Folha do Aço.