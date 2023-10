A data do pagamento do salário referente ao mês de outubro do funcionalismo público de Volta Redonda será antecipada para sexta-feira (dia 27). O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura, por conta do feriado do Dia do Servidor (30/10).



Nesta mesma data, serão quitados os quatro meses retroativos do piso da enfermagem para os servidores que estão em dia com as exigências do Governo Federal.

“Como o Dia do Servidor, que é no dia 28 de outubro, e este ano foi adiado para o dia 30, porque caía em um fim de semana, estamos antecipando esses pagamentos para beneficiar ainda mais nossos servidores que tanto nos ajudam a reconstruir Volta Redonda. O dinheiro do funcionalismo está garantido e o da enfermagem já foi liberado pelo Governo Federal”, disse o prefeito.

De acordo com a secretaria Municipal de Administração, os valores referentes ao salário do mês de outubro serão pagos antecipadamente, já que tradicionalmente o salário do funcionalismo é pago no último dia útil de cada mês.

Em relação aos pagamentos retroativos do piso da enfermagem, serão quitados os valores dos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano para mais de 1,4 mil profissionais da enfermagem. Serão pagos R$ 9.212.262,45 milhões. O valor do piso de setembro, R$ 2.418.964,71, foi pago no último dia 11 deste mês, por meio de folha suplementar.

“É importante esclarecer ao servidor da enfermagem que os valores que estão sendo repassados são os mesmos encaminhados pelo Governo Federal. O município só fez a análise e a crítica, por conta de inconsistências nos dados, mas está repassando exatamente o valor que nos foi encaminhado”, explicou o secretário de Administração, Cláudio Franco, lembrando que toda a estrutura municipal se dedicou para atender à determinação do prefeito para que os pagamentos fossem antecipados para os servidores.

“A secretaria de Administração e a secretaria de Saúde não mediram esforços para buscar uma forma de pagar o quanto antes o retroativo da enfermagem, dentro da legalidade, e conseguir antecipar o salário de outubro. Os tempos de atraso salariais ficaram para trás, graças a um forte trabalho de gestão”, disse Franco.

Os pagamentos aos funcionários da enfermagem de algumas instituições particulares ou consideradas filantrópicas ainda dependem do envio de documentação dos estabelecimentos patronais.

É preciso, por exemplo, que estas instituições cumpram uma cota mínima de atendimento pela rede pública. Até o momento, as duas instituições mais adiantadas são o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e a Clínica de Diálise, que já devem receber o repasse para seus funcionários em breve. A Prefeitura está cobrando agilidade das demais, pois em muitos casos a documentação recebida até o momento não permite o pagamento em segurança.

Foto: Cris Oliveira/PMVR