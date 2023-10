A alegria, a música e a cultura do Carnaval ganharão um novo espaço em Volta Redonda, com o surgimento do primeiro bloco carnavalesco do bairro Monte Castelo: o Bloco do Castelo. Em entrevista à Folha do Aço, Edson Avelino, um dos organizadores, compartilhou os detalhes do novo projeto, que visa levar a diversão do “maior show da Terra” para a comunidade.

A ideia do Bloco do Castelo surgiu a partir de um movimento comunitário que já vem se desenvolvendo no bairro. Tradicionalmente, os moradores do Monte Castelo se reuniam para celebrar o Carnaval e Festa Junina, sempre de maneira participativa, na Rua 338. No entanto, o desejo de ter um bloco carnavalesco exclusivamente dedicado à comunidade local cresceu ao longo dos anos.

Como um dos líderes do projeto, Edson destaca: “Sempre houve a vontade de ter um bloco no Monte Castelo, pois sempre participamos fora, em outros bairros. Juntamos uma comissão e decidimos ir atrás. Temos condições para isso”, garante. O projeto ganhou apoio da Associação de Moradores.

“Quando fui procurado pelo Edson, já aceitei de cara, pois o Monte Castelo, apesar de boêmio, é um bairro carente de cultura e de eventos. Em questão de diversão, nossos jovens e adultos saem para curtir festas em outros bairros da cidade”, definiu o presidente da Associação, Ricardo Yellow. “A gente tem um potencial muito grande de fazer com que as pessoas daqui se divirtam aqui, trazendo alegria de volta para o Monte Castelo. Então, eu abracei a ideia e, como presidente da Associação, estou com a expectativa grande e com a certeza de que será sucesso para todos, moradores, bairro e comércio”.

Planejamento

Até o momento, cinco reuniões de planejamento foram realizadas, com as ideias avançando, segundo os organizadores. O bloco já possui uma logomarca para os abadás, instrumentos, uma equipe engajada e um crescente apoio da comunidade.

Edson Avelino enfatizou que a expectativa é que o bloco já saia às ruas no Carnaval de 2024. “Está tudo caminhando da melhor forma, com apoio da segurança e do poder público, e a adesão do bairro todo, incluindo escolas, igrejas e fornecedores. Já temos até um patrocinador”, comentou, animado.

O Bloco do Castelo teve seu primeiro encontro em 19 de agosto e, desde então, o entusiasmo e a participação da comunidade cresceram. Os moradores do Monte Castelo estão ansiosos para celebrar o carnaval em grande estilo e demonstrar seu espírito de união e festividade.

“Com a criação desse novo bloco, a época de Carnaval de Volta Redonda promete se tornar ainda mais diversificada, proporcionando uma experiência festiva para todas as idades e gostos. Sem dúvidas, uma prova viva de como a paixão pelo Carnaval e o espírito comunitário podem unir as pessoas em busca de diversão e alegria”, comentou Rose Silva, moradora do bairro há quase 40 anos.

A comissão idealizadora do Bloco do Castelo conta também com os membros José Geraldo Avelino, Mauro Cezar Sacramento, Marco Antônio Pereira, Marcos Vinícius Cruz, Claiton Barbosa, Jocimar Zózimo e Pedro Lourenço Barbosa.

Monte Castelo

Considerado um dos tradicionais pontos de encontros na noite em Volta Redonda, o Monte Castelo está localizado próximo ao Laranjal, São João, São Geraldo, Sessenta e Vila Santa Cecília. O bairro possui bares badalados, restaurantes, lojas, clínica de estética, salões de beleza, mercados, açougue, igrejas e escolas.

Segundo a Associação de Moradores, a população do bairro hoje está estimada em cerca de 4 mil pessoas.