Antes mesmo do encerramento da “série” que transformou o pagamento do Piso da Enfermagem pela prefeitura de Volta Redonda, uma nova temporada – não menos polêmica – começa a ser “escrita”. Desta vez, o que muda é o “elenco”, formado por profissionais da Odontologia.

Na terça-feira (dia 17), por unanimidade, a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei 228/2023 fixando o salário base dos cirurgiões dentistas em R$ 3.960 para uma jornada de 20 horas semanais. O texto, de autoria do vereador Neném, entrou na pauta de votação no regime de urgência e preferência.

O piso beneficia os dentistas que trabalham na rede pública do município – incluindo as Unidades Básicas de Saúde e hospitais. No entanto, o prefeito Neto (PP) adiantou que irá vetar o PL. “A Lei é inconstitucional”, afirmou o chefe do Executivo, em entrevista na manhã de quinta-feira (dia 19) em um programa de rádio.

“Garanto a vocês, se vier o dinheiro do governo federal, como veio da enfermagem, eu terei um prazer enorme de pagar. Mas eu não tenho dinheiro”, completou. O artigo 4º estabelece que a Lei aprovada pelos vereadores entrará em vigor 180 dias após a publicação, com dotação orçamentária própria do município.

Com maioria absoluta na Câmara, o prefeito sabe que dessa vez encontrará dificuldades para convencer a base governista a manter o seu veto assim que retornar ao plenário. “A nossa Procuradoria vai analisar e, se for o caso, iremos judicializar”, explicou.

Técnicos e auxiliares

Também na sessão de terça-feira, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 227/2023, que dispõe sobre o cumprimento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (APDF) 325, com regulamentação do piso salarial e carga horária mínima dos técnicos e auxiliares em saúde bucal. O texto adequa o salário-base inicial desses servidores do município de Volta Redonda no valor não inferior a R$ 2.640, para uma jornada de 40 horas semanais.