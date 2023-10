A Câmara de Vereadores de Volta Redonda recebeu na quinta-feira (dia 19) o evento “TCE Presente: orientações para uma gestão efetiva”. Desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), o treinamento foi voltado para gestores e servidores públicos da região. A proposta é promover o aprimoramento, ampliando a transparência e o controle social.

Capacitações como a de quinta-feira são constantemente organizadas pela Corte de Contas, mas apesar da qualificação dos servidores, alguns municípios seguem esbarrando na “lupa” dos técnicos do TCE. Volta Redonda, por exemplo, caminha para receber o terceiro parecer contrário consecutivo.

O Corpo Instrutivo, responsável por examinar detalhadamente as contas do exercício financeiro de 2022, emitiu um parecer prévio contrário à sua aprovação, identificando irregularidades e impropriedades. As irregularidades foram destacadas, acompanhadas de determinações e recomendações para correção. Até o fechamento desta edição, os detalhes do parecer não tinham sido publicados no site do Tribunal.

MPC

O Ministério Público de Contas, representado pelo procurador-geral Henrique Cunha de Lima, respaldou integralmente o parecer do Corpo Instrutivo, reforçando a necessidade de rejeição das contas do prefeito Neto (PP) e a implementação das devidas correções. O processo seguiu ao relator, conselheiro Domingos Brazão, que neste caso é responsável por emitir um parecer prévio.

Brazão comunicou ao responsável pelas contas, o prefeito Neto, sobre o parecer prévio contrário à aprovação. Foi concedido um prazo improrrogável de 10 dias para que o chefe do Executivo examine os autos, podendo apresentar manifestação escrita para justificar, corrigir ou esclarecer os pontos questionados.

Após a manifestação de Neto, o processo seguirá para a Câmara Municipal, que, com base nas informações apresentadas, tomará uma decisão final sobre a aprovação ou rejeição das contas do exercício de 2022.