A queda de braço entre os nove funcionários demitidos durante as negociações do Acordo Coletivo do ano passado e a Companhia Siderúrgica Nacional segue rendendo nos tribunais, especificamente na Justiça do Trabalho. Na terça-feira (dia 17), a empresa obteve uma decisão liminar no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, suspendendo a reintegração dos metalúrgicos.

No efeito suspensivo ao recurso interposto pela CSN, a ministra Dora Maria da Costa, corregedora-geral da Justiça do Trabalho, considerou necessário “garantir o resultado útil do processo até o julgamento da matéria pelo órgão competente”. Em setembro, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ) chegou a julgar procedente o pedido de reintegração imediata dos operários.

Naquela oportunidade, a empresa recorreu, apresentando pedido de tutela cautelar com o intuito de que fosse concedido efeito suspensivo. A liminar postulada, porém, foi indeferida, resultando na apresentação de Correição Parcial, cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual.

Desta vez, o pedido de Correição Parcial foi reconhecido pelo TST, por entender se tratar de uma situação excepcional, capaz de gerar dano de difícil reparação, o caso foi remetido à corregedoria-geral da Justiça do Trabalho. “Entendo que, diante da complexidade da controvérsia a respeito do próprio direito à reintegração ao trabalho (…) faz-se necessário adotar medidas que impeçam lesão de difícil reparação à empregadora [CSN], porque a determinação de restabelecimento do contrato de trabalho, antes do trânsito em julgado da decisão judicial, lhe ocasiona prejuízo”, observou a ministra Dora Maria.

Conforme a decisão de terça-feira da magistrada, de fato, há aspectos controvertidos que impactam o próprio juízo a respeito do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), “tendo em vista que repercutem no requisito afeto à plausibilidade do direito à concessão de efeito suspensivo ao recurso de revista interposto”, com consequente suspensão da determinação de reintegração imediata dos metalúrgicos. São eles, Felipe Abílio dos Santos, Felipe Correa Soares, Israel Fagner de Souza Azevedo, José Marcos da Silva, Marcelino Vieira Balbino da Silva, Odair Mariano da Silva, Ronald de Andrade Gomes, Ulisses Cezario de Oliveira e Thales de Oliveira Ribeiro.

Como se trata de uma decisão liminar, ainda cabe recurso. Por via de regra, a CSN não costuma comentar decisões judiciais.