Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta segunda-feira (dia 27), a última integrante da quadrilha de ladrões de casas de alto padrão na cidade. A mulher foi condenada e o mandado de prisão cumprido por volta das 10h30 em sua casa, no bairro Santa Cruz 2.

A detida foi formalmente acusada nos termos dos seguintes artigos do Código Penal: roubo qualificado, sequestro e cárcere privado, formação de quadrilha e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, o bando se dividia entre dois grupos: os que rendiam os moradores e com uso de violência exigia que fossem informados as senhas dos cartões e permaneciam no local com as vítimas; e os que deixavam o endereço e realizavam compras com os cartões roubados. Outros quatro integrantes já cumprem pena no sistema penitenciário. A mulher agora permanecerá acautelada para cumprimento da pena.

Operação Laranja Podre

No ano passado, a Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher acusados de participação em assaltos no bairro Laranjal, em Volta Redonda, como parte da Operação Laranja Podre. As prisões ocorreram no bairro Santo Agostinho. A investigação teve início após um assalto no domingo de Páscoa, indicando a participação de quatro indivíduos. As outras duas mulheres seguiram sendo procuradas. A quadrilha fazia vítimas reféns, enquanto as mulheres usavam os cartões das vítimas para saques. Um dos roubos da quadrilha durou mais de sete horas em uma casa, onde os criminosos levaram diversos itens, incluindo cartões de crédito.