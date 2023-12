O temporal que atingiu a região na noite desta quinta-feira (dia 30) deixou diversos bairros de Volta Redonda com pontos alagamentos. Entre as áreas mais afetadas está o bairro Aterrado, especificamente entre as ruas Luis Alves Pereira e Simão da Cunha Gago, onde a água acumulada causou preocupação entre motoristas e pedestres. Na mesma cidade, outros pontos críticos foram identificados, como na Vila Santa Cecília e na avenida Amaral Peixoto, próximo ao Posto JK. A situação é alarmante, principalmente devido à previsão de mais chuvas nas próximas horas.

“Passei na Vila e tinha até bueiro levantado”, relatou uma moradora, evidenciando a gravidade da situação. “Aqui deu uma chuvinha só, mas está tudo normal,” compartilhou outro munícipe, evidenciando a disparidade das condições meteorológicas em diferentes partes da cidade.

Em meio a essas condições meteorológicas adversas, a população de Resende, cidade vizinha à Volta Redonda, enfrentou quedas de árvores provocadas pela forte chuva acompanhada de ventania. Na Rua Alfredo Botelho, no bairro Manejo, uma árvore caiu sobre a garagem de uma empresa de ônibus, danificando parcialmente um veículo estacionado. Outra ocorrência foi registrada na Rua Doutor Cunha Silveira, no Centro, onde galhos atingiram dois veículos. Já na Rua Prefeito Clodomiro Maia, bairro Vicentina, um galho caiu sobre a calçada.

A prefeitura de Resende informou que a Defesa Civil está em alerta para possíveis emergências pela cidade. Moradores que se sintam inseguros ou queiram relatar transtornos podem utilizar o telefone 199.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Resende