Morreu na noite de sexta-feira (dia 5), aos 92 anos, o ex-jogador e técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. O anúncio foi feito em seu perfil oficial no Instagram. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Zagallo, uma figura icônica do futebol brasileiro, detém o recorde de atleta com mais títulos da Copa do Mundo, vencendo como jogador em 1958 e 1962, como treinador em 1970 e como coordenador técnico em 1994. Ele iniciou sua carreira no América-RJ, destacou-se no Botafogo e treinou diversos clubes e seleções, incluindo Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) expressou pesar pela morte de Zagallo, decretando luto de sete dias e anunciando um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste em homenagem ao ex-campeão. A publicação no Instagram descreve Zagallo como um “pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano”, deixando um legado de conquistas. O local e o horário do velório ainda não foram informados pela família.

Foto: Reprodução