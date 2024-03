A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informa que está ciente dos deslizamentos de terra em alguns pontos do município. Informa ainda que, na rua João Frutuoso, a casa que estava sob riscos, já havia sido desocupada. A rua, inclusive, já estava interditada. O mesmo se dá na rua Alexandre Macedo de Carvalho, também na Caixa D’água.

Agentes da secretaria já se deslocaram para a rua Elvira de Vasconcelos, no bairro São João.

Como Barra do Piraí está sob Situação de Emergência, em decorrência das chuvas que atingiram o município no final de fevereiro, todas as secretarias estão em alerta para situações de fenômenos naturais. Todas as providências estão sendo tomadas.