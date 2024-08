Uma denúncia sobre maus-tratos a animais e tráfico de drogas com a presença de indivíduos armados desencadeou uma ação da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (dia 19), em Resende. A operação, realizada por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar, ocorreu na Rua Angela Maria de Lima, no bairro Itapuca. Um homem de 44 anos foi detido.

No local, as equipes encontraram e apreenderam uma quantidade significativa de material ilícito. Entre os itens apreendidos, constam um fuzil calibre 5,56; três carregadores de fuzil; dois carregadores de pistola 9mm; três munições de calibre 5,56; e uma munição de calibre 9mm. Também foram encontrados 22 invólucros de maconha; dois pinos de cocaína; três balanças de precisão; um soco inglês; etiquetas para embalar drogas; e uma capa de colete.

Além do material ilícito, foram encontrados cinco gaiolas com pássaros e dois cães acorrentados em condições precárias.

A ocorrência segue em andamento, e mais detalhes serão divulgados conforme o avanço das investigações.

Foto: Divulgação