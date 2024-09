A Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assinaram contrato para o fornecimento de gás natural para atendimento à unidade da CSN localizada em Volta Redonda. A migração da siderúrgica para o ambiente livre tem a Petrobras como a principal supridora dentre um pool de fornecedores. A nova parceria no mercado de gás natural tem foco no relacionamento de longo prazo e no desenvolvimento de outras oportunidades atreladas às agendas de descarbonização das empresas. Só no segundo trimestre deste ano a Petrobras celebrou e aditou contratos de fornecimento de gás natural, na modalidade de consumidor livre, com volume aproximado de 940mil metros cúbicos/dia.



“A Petrobras e a CSN estabelecem seu primeiro relacionamento comercial no mercado livre de gás natural, apostando no desenvolvimento de soluções para a viabilização de um ambiente de comercialização aberto, competitivo, transparente, sustentável e cada vez mais desenvolvido no país, e servindo como um passo para avaliação conjunta de novas soluções em descarbonização e transição energética”, disse o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.”



A partir deste marco, a Petrobras e a CSN buscarão desenvolver otimizações para fins de utilização do consumo de gás natural em outros processos, aderente à agenda de transição energética das companhias. O contrato com a Petrobras ocorre no contexto da migração da Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda (RJ), para o mercado livre de gás natural.



“Com este movimento, a CSN passa a ser o maior consumidor industrial brasileiro de gás natural a operar no mercado livre, contratando não apenas a molécula, mas também o transporte de saída, seguindo sua estratégia de operação ativa no setor de gás natural como caminho para redução de custo e criação de valor à Companhia”, afirma Rogério Pizeta, Diretor de Energia da CSN.

Fonte: Agência Petrobrás