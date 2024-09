O Governo do Rio de Janeiro anunciou o fechamento de todos os parques estaduais por tempo indeterminado. A medida foi tomada para intensificar os esforços de combate a incêndios no estado. Com essa decisão, o Parque Estadual da Ilha Grande também está com a visitação proibida, incluindo suas praias: Lopes Mendes, Parnaioca, Dois Rios e Praia Preta.

A TurisAngra, assim que soube da determinação, já orientou todo o setor turístico sobre a proibição de visitação nessas praias e a necessidade de suspender passeios nesses locais. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) é o responsável pelo parque e pela fiscalização do cumprimento do decreto que proíbe a visitação.

Foto: Reprodução