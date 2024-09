O governador Cláudio Castro estará na região do Sul Fluminense nesta quinta-feira (dia 26) para acompanhar importantes obras de infraestrutura e saúde. A agenda começa às 10h30 em Vassouras, onde ele visitará as obras do Hospital da Universidade, um projeto fundamental para a melhoria do atendimento médico na região.

Às 14h30, Castro se dirigirá a Resende, onde fará uma vistoria nas obras do Hospital do Câncer, um equipamento essencial no combate à doença na região. Logo após, às 15h, ele participará da inauguração das obras de urbanização nos bairros Engenheiro Passos, Morada da Colina e Morada da Barra, uma iniciativa que promete trazer melhorias significativas para a qualidade de vida dos moradores.

A partir das 16h, o governador estará em Barra Mansa para verificar as obras do Hospital dos Olhos, que funcionará em anexo ao Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom. Durante a visita, ele também terá a oportunidade de acompanhar outras iniciativas de saúde em execução na localidade.

Por fim, às 17h, Cláudio Castro participará da cerimônia de inauguração da Escola Comendador Geraldo Osório, localizada no bairro Vila Coringa. Para encerrar sua agenda, às 17h45, ele visitará as obras de canalização do Córrego das Laranjeiras, no bairro Vista Alegre, um passo importante para a prevenção de enchentes e a melhoria do saneamento na área.