Uma carreta tombou na manhã desta segunda-feira (dia 25) na descida da Serra das Araras. O acidente aconteceu na altura do km 226 da pista sentido Rio de Janeiro. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o acidente ou possíveis vítimas.

Segundo a CCR RioSP, o tráfego segue congestionado entre os quilômetros 228 e 225 na pista expressa. Equipes da concessionária estão no local trabalhando para liberar a via e minimizar os impactos no trânsito.

Motoristas que utilizam a via devem ficar atentos às condições de tráfego e considerar rotas alternativas, se possível.

Foto: Reprodução/Redes Sociais