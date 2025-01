A Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), descobriu e encaminhou nessa terça-feira (28), à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), um homem de 74 anos que se passava por outra pessoa há 58 anos. A vítima da prática era o filho de um ex-patrão dele, que faleceu em 2013, em Barra Mansa.

A descoberta foi feita pelos guardas municipais Pacheco e Jonathan, as guardas femininas Pires e Souza e o psicólogo Victor, que foram chamados pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do distrito de Santa Rita de Cássia. O idoso chegou até a unidade de assistência social se queixando que teve o Benefício de Prestação Continuada (BPC) suspenso há sete meses.

Durante a apresentação da documentação pessoal no Cras, o idoso apresentou a própria certidão de óbito, fato que surpreendeu funcionários que chamaram a Patrulha de Proteção ao Idoso para os esclarecimentos do fato.

No local, uma irmã do idoso relatou aos guardas municipais que ele se passava pelo filho de um ex-patrão dele desde 1966, quando trabalhava em uma fazenda, já que ambos possuíam o primeiro nome igual.

Todos foram levados para a delegacia, onde foi descoberto que o idoso, para todos os fins de identificação, se apresentava como um homem nascido em 1948 e falecido em 2013. Inclusive, tendo registrado 12 filhos no nome do outro homem e sendo preso por tentativa de homicídio em 2018, também com a identidade da outra pessoa.

O caso foi registrado na delegacia como fato atípico e será investigado pela polícia. Os próximos passos devem ser a oitiva de testemunhas, familiares e esclarecer qual a motivação do idoso em se passar por outra pessoa por 58 anos e se ele levou alguma vantagem com isso.

“Parabenizo os agentes da Patrulha do Idoso e o apoio dos demais agentes da Guarda Municipal na resolução deste caso. É uma situação que demonstra mais uma vez a importância de estarmos vigilantes e atentos. As medidas de praxe foram tomadas, e o caso será investigado pela Polícia Civil”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop