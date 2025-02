Durante a manhã desta segunda-feira (dia 17), agentes da Guarda Ambiental – que integra a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa – atuaram uma empresa de manutenção industrial no bairro Saudade por queima de resíduos na Área de Preservação Permanente do Rio Paraíba do Sul. Os agentes foram até o local após um membro da Brigada Voluntária de Combate a Incêndios Florestais ter constatado o fato.

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, contou que no local havia queima de fios e outros materiais elétricos, assim como outros resíduos que não puderam ser identificados. “Além da queima, foi verificado também descarte de outros materiais na área de preservação permanente, além do exercício de atividade potencialmente poluidora sem as devidas licenças ambientais”, informou.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 90ª DP. A multa pela queima de resíduos varia de 5 mil a 50 milhões de reais, conforme o artigo 61 do Decreto Federal 6.514 de 2008, além da pena de reclusão de um a quatro anos.

Denúncias podem ser realizadas através do telefone: (24) 2106-3406.

Foto: Divulgação