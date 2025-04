Tentativa de invasão atinge casa de promotora e policial civil no bairro Jardim Amália

Uma tentativa de invasão de domicílio mobilizou equipes de segurança na tarde deste domingo (dia 27), na Rua Carlos Simões, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 17h40min.

Segundo as informações, três suspeitos tentaram acessar a residência onde moram um policial civil lotado na 93ª Delegacia de Polícia e uma promotora de Justiça. O morador relatou que os indivíduos tocaram a campainha e, ao perceberem a movimentação interna, fugiram correndo em direção a uma área de morro nas proximidades. Não há confirmação de que alguém tenha conseguido efetivamente entrar no imóvel.

Uma equipe da secretaria municipal de Ordem Pública (Semop) esteve no local, onde um adolescente chegou a ser detido inicialmente. Após a análise das imagens do sistema de monitoramento da casa, constatou-se que o jovem não tinha envolvimento com o caso, sendo liberado em seguida.

Durante a vistoria, os agentes não encontraram sinais de arrombamento ou furtos. Também não houve confirmação de disparos de arma de fogo, apesar de relatos iniciais sobre barulhos na região.

Após a situação ser controlada, o morador informou que pretende registrar um boletim de ocorrência formal na delegacia. As equipes, então, retornaram ao patrulhamento de rotina.