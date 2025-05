Volta Redonda: motociclista que atropelou guarda municipal responderá por lesão corporal e resistência

Um homem de 53 anos responderá criminalmente por lesão corporal e resistência após, a bordo de uma moto elétrica, atropelar uma guarda municipal no bairro Retiro, em Volta Redonda. O caso foi flagrado por uma câmera da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O motociclista se sentiu contrariado após ser abordado pela agente, que o advertiu por estacionar a moto irregularmente no ponto final do ônibus elétrico da prefeitura.

Após atingir e derrubar a guarda municipal na Rua Campos, o homem seguiu em direção à Avenida Sávio Gama. A agente, então, levantou-se e, utilizando uma moto patrulha, conseguiu abordar o agressor na Rua Nova Friburgo, ainda no bairro Retiro. Ela solicitou apoio de uma equipe da Guarda Municipal e todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Antes de chegar à delegacia, a guarda municipal, que sofreu escoriações nos braços e pernas, recebeu atendimento médico no Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado). Na unidade policial, ela manifestou o desejo de representar criminalmente contra o agressor, que foi ouvido, e lavrado contra ele um termo circunstaciado, respondendo em liberdade por lesão corporal e resistência. As imagens da câmera da Semop serão utilizadas pela Polícia Civil na investigação.