Governo do Estado firma parceria com clubes cariocas para promover o turismo do Rio durante Copa do Mundo de Clubes da FIFA

O governador Cláudio Castro (PL) firmou, nesta quinta-feira (dia 56), uma parceria entre o Estado e os clubes Flamengo, Fluminense e Botafogo para destinar R$ 3 milhões para ações de promoção internacional do Rio de Janeiro durante o Mundial de Clubes da FIFA 2025, que acontece entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos. O anúncio foi realizado pelo governador durante a abertura da quarta edição da ExpoRio Turismo, no Complexo Lagoon, Zona Sul do Rio.

“Estamos vivendo um momento histórico, três times do nosso estado vão competir neste campeonato. Estamos tendo a oportunidade de combinar duas paixões: o futebol e o turismo. E o futebol é uma vitrine poderosa do nosso estado para o mundo. Ao investir R$ 3 milhões em ações promocionais com Flamengo, Botafogo e Fluminense durante o torneio nos Estados Unidos, estamos promovendo o Rio de Janeiro como destino turístico global, gerando visibilidade, atraindo turistas e movimentando nossa economia”, destacou o governador.

Flamengo, Botafogo e Fluminense receberão R$ 1 milhão, cada. Os recursos serão investidos na promoção da marca Rio de Janeiro, potencializando o estado como destino turístico. Nos espaços criados pelos clubes nas cidades-sede, a secretaria de Estado de Turismo fará ativações, reuniões comerciais com operadores, agentes de viagens e representantes do trade turístico local.

“Estamos fazendo o maior investimento no turismo do Rio de Janeiro. Seguimos batendo recordes no turismo internacional, alcançamos, no ano passado, mais de 1,5 milhão de turistas internacionais. Nossa meta inicial para 2025 era crescer este número em 20%. Mas os primeiros meses deste ano já mostram um crescimento muito maior, da ordem de 50%. De janeiro a abril, já foram mais de 900 mil visitantes estrangeiros. Estamos confiantes em atingir a casa de 2 milhões de turistas internacionais. Vamos continuar trabalhando para promover as 12 regiões do nosso estado”, afirmou o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

União entre futebol e turismo

A Botafogo House ficará instalada em Venice Beach, em Los Angeles, disponibilizando ativações ligadas ao futebol, à mídia e à comunicação. A Casa do Flamengo será no Icon Park, em Orlando, com espaço dedicado à convivência, ao turismo e à celebração com a torcida.

Já o Fluminense terá o espaço no Bar Legends, tradicional bar de eventos esportivos em Nova York. O clube também fará um evento em um barco no Rio Hudson, e logo após, transfere a Casa do Fluminense para o bar Magic 13, em Miami, para os jogos que serão realizados na Flórida.

Os espaços estarão preparados para realizar a transmissão dos jogos e receber não somente torcedores, mas também influenciadores e jornalistas especializados em esporte e turismo.

Expo Turismo 2025

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado e Turismo e da TurisRio, a ExpoRio Turismo, maior evento do segmento no Rio de Janeiro, acontece entre os dias 5 e 8 de junho, no Lagoon, com entrada gratuita mediante inscrição. Durante os quatro dias de evento, a população pode conhecer gratuitamente as potencialidades das 12 regiões do estado, através de experiências que envolvem gastronomia, cultura, artesanato, painéis temáticos e shows com grandes nomes da música brasileira.

Entre os destaques da programação estão uma área “instagramável”, exposição de artesanato fluminense, produtos da agroindústria, espaço gastronômico, painéis sobre turismo, negócios e empreendedorismo, além de atrações para toda a família.

Confira os shows principais:

Quinta (dia 5) – Thiago Martins

Sexta (dia 6) – Sérgio Loroza

Sábado (dia 7) – Toni Garrido

Domingo (dia 8) – Diogo Nogueira

Serviço ExpoRio Turismo 2025

Data: 5 a 8 de junho

Horários:

Quinta e sexta: 14h à 0h

Sábado: 10h à 0h

Domingo: 10h às 22h

Local: Complexo Lagoon – Av. Borges de Medeiros, 1424, Lagoa, Rio de Janeiro

Entrada gratuita – Inscrições pelo site: www.exporioturismo.com.br