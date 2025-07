Com 21 mortes atribuídas a ração contaminada, FBG abre licitação emergencial para alimentar cavalos

Após a morte de 21 cavalos no Clube Hípico Sul Fluminense, em Volta Redonda, sob suspeita de intoxicação alimentar, a Fundação Beatriz Gama (FBG) lançou uma licitação para adquirir ração destinada à Escola Municipal de Hipismo. O edital prevê um investimento de R$ 319,4 mil e visa repor os estoques do projeto, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na Ilha São João.

O pregão eletrônico nº 90004/2025 está marcado para o dia 16 de julho, às 9h. A fornecedora do lote possivelmente contaminado, a empresa Nutratta Nutrição Animal, poderá participar da concorrência. Segundo a diretora do clube, Christiane Carraro Gallucci, a decisão foi debatida com os proprietários dos cavalos e aprovada pela diretoria após “forte pesquisa”.

“Todos os proprietários foram previamente consultados. A escolha levou em conta o histórico da marca, que está há anos no mercado e nunca havia apresentado problemas. Além disso, a empresa se dispôs a receber visitas à fábrica e ao laboratório, o que deu mais segurança”, afirmou.

Animais seguem em tratamento

Mesmo com a substituição da alimentação e os cuidados intensivos, parte dos animais continua em estado crítico. “Temos cavalos com exames muito alterados. Cerca de 25 seguem em tratamento. Alguns estavam bem e, de repente, apresentaram sintomas e vieram a óbito. Isso ainda nos preocupa muito”, disse Gallucci.

Além da aquisição da ração, o edital prevê a compra de 1.500 sacos de silagem de milho, 27 toneladas de feno do tipo Tifton 85, 15 toneladas de feno de alfafa, 800 metros cúbicos de serragem de eucalipto e 100 quilos de sal mineral. Os produtos deverão ser entregues mensalmente, ao longo de 12 meses, com apresentação prévia de amostras para controle de qualidade.

Investigação federal aponta falhas na empresa

O surto de mortes de cavalos não se limitou a Volta Redonda. Até a semana passada, 124 óbitos haviam sido registrados em quatro estados – Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Alagoas. Outros 34 casos seguem sob investigação.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) identificou a Nutratta Nutrição Animal como elo comum entre as mortes. A empresa teve todos os produtos fabricados a partir de 22 de novembro de 2024 proibidos para consumo animal, após testes apontarem a presença de monocrotalina, substância tóxica para equinos. A fiscalização revelou falhas graves nos controles internos da fábrica, ausência de rastreabilidade e registros irregulares dos ingredientes utilizados.

Escola de Hipismo atende jovens em situação de vulnerabilidade

A Escola Municipal de Hipismo atende crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, todos matriculados na rede pública municipal. O foco são jovens acolhidos pelo Serviço de Acolhimento Institucional (SAI), que recebem acompanhamento esportivo e social.

No termo de justificativa da licitação, a FBG destacou a urgência da compra: “Faz-se necessária a aquisição para utilização na alimentação diária dos equinos que ficam sob cuidados da Escola Municipal de Hipismo.”

Tutores e veterinários continuam monitorando os animais sobreviventes e aguardam o desfecho da investigação federal para apurar responsabilidades.

Foto: Foco Regional