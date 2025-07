Fazenda Três Poços recebe Festival Vale do Café

O Casarão UniFOA da Fazenda Três Poços, importante patrimônio histórico de Volta Redonda, será palco do espetáculo “Entre o Choro e o Afro-Samba: Homenagem a Baden Powell”, no domingo 20 de julho.



A Fazenda integra o roteiro do Festival Vale do Café, que este ano completa 20 anos levando música de alta qualidade a várias cidades do sul fluminense.

O evento promove concertos em praças, fazendas e igrejas centenárias de municípios do Vale do Paraíba. Este ano, propõe uma experiência sensorial completa, com música instrumental, erudita e popular em cenários que narram a história do país.

De Felipe Naim a Leo Gandelman, passando por Cristina Braga, Marcel Powell e Ulisses Rocha, talentos consagrados e novos nomes da música se encontram em palcos onde o som já foi o das moendas. O Festival Vale do Café consolidou-se como uma das mais relevantes celebrações culturais do país, um encontro entre passado e presente, patrimônio histórico e desenvolvimento sustentável.

A programação inclui diversos espetáculos gratuitos nas cidades de Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Rio das Flores, Vassouras, Valença e Engenheiro Paulo de Frontin. Nas fazendas, o público participa de visitas guiadas a instalações seculares, com concertos e degustação de sabores típicos do início do século passado.

O festival vai homenagear o violonista e compositor Turíbio Santos, que participará do concerto. Outra presença marcante será a da cantora e instrumentista Nilze Carvalho, convidada especial de Marcel Powell, um dos principais nomes do violão brasileiro contemporâneo.

Cultura movimenta e economia local

A cada ano, o festival movimenta mais a economia das pequenas cidades. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), cada real investido retorna R$ 5,09 para a economia local. A ocupação hoteleira atinge 100% durante o evento, o que gera mais de 600 empregos em turismo, transporte, segurança e alimentação. O público também impulsiona produtores locais e incentiva a revalorização de tradições. Nas fazendas, produtores de café, cachaça e queijo expõem seus produtos para degustação e comercialização.

Ao integrar cultura, turismo e meio ambiente, o Festival Vale do Café consolidou-se como referência em desenvolvimento sustentável. As atividades educativas e os projetos sociais democratizam o acesso à arte, enquanto as rodas de conversa e os cafés culturais reforçam o compromisso com a memória e a identidade.

“Chegar aos 20 anos do Festival Vale do Café é celebrar a resistência da cultura e o poder transformador da arte”, afirma Roberta Kelab, COO da Backstage, empresa produtora do festival, que este ano completa 30 anos de atuação na área de grandes eventos.

O Festival Vale do Café é um projeto da Backstage Produções. Em sua 20ª edição, conta com o patrocínio de MRS, Light, Sebrae e da Secretaria de Estado de Turismo e de Cultura. Uma parceria cultural do Sesc, o apoio institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. parceria de mídia da Onbus Digital e Rádio Vassouras FM; Lei Rouanet, realização “Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução”.

*Serviço*

Evento: Festival Vale do Café

Data: 18 a 27 de julho

Programação e mais informações:

https://festivalvaledocafe.com.br/programacao/