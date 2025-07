CSN abre 71 vagas para Jovem Aprendizem Volta Redonda e Porto Real

A CSN – Companhia Siderúrgica Nacional está com inscrições abertas, até o dia 10 de julho, para o Programa Jovem Aprendiz nas unidades de Volta Redonda e Porto Real. Ao todo, são 71 vagas para jovens em busca da primeira oportunidade profissional, com formação técnica em parceria com o SENAI.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, então é importante que os interessados se cadastrem o quanto antes pelo site: https://lnkd.in/eQsu246r

As vagas são voltadas para moradores das cidades da região, com idades entre 17 e 22 anos, de acordo com a localidade. O programa tem duração de até 11 meses e oferece bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, refeição na empresa, vale-transporte, seguro de vida e acesso ao TotalPass e Wellhub.

60 vagas para Volta Redonda: 40 para o curso de Operador de Processos Industriais e 20 para Mecânico de Manutenção.

11 vagas para Porto Real: 1 para Inspetor de Produção Automotiva e 10 para Mecânico de Manutenção.

Principais requisitos:

Ter entre 17 e 22 anos (conforme localidade);

Ensino médio completo ou cursando o 3º ano;

Residir nas cidades da região;

Não ter sido Jovem Aprendiz CSN nos últimos 6 meses;

Não ter concluído o curso pretendido no SENAI;

Para homens, apresentar certificado de reservista.

Para mais informações, o edital completo está disponível no site da CSN