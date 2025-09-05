Motociclista é preso na Dutra em Resende com moto “clone” e CNH falsa comprada no Instagram

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde da quinta-feira (dia 4), um motociclista de 22 anos que circulava com uma moto “clone” e utilizava documento falso, em Resende. O flagrante aconteceu por volta das 12h10, no km 305 da Dutra, durante patrulhamento de uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia.

Os agentes abordaram uma Yamaha/FZ25 Fazer, com placa do Rio de Janeiro, que chamou atenção por estar sem retrovisores ao entrar em um posto de combustíveis. Durante a fiscalização, o condutor afirmou ter comprado a moto há cerca de 20 dias, pagando R$ 6 mil de entrada e combinando o restante em 24 parcelas de R$ 500 via Pix a um vendedor contatado pelo Marketplace de Barra Mansa.

Ao apresentar um print de uma CNH digital, os policiais verificaram que o jovem não possuía habilitação. Confrontado, ele confessou que havia comprado a falsa carteira por R$ 200 de um desconhecido no Instagram.

A inspeção veicular apontou adulterações nos itens de identificação da moto, confirmando que se tratava de um veículo clonado, sem que fosse possível identificar a motocicleta original.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 89ª DP (Resende), onde responderá por adulteração de sinal identificador de veículo e uso de documento falso. A motocicleta foi apreendida e passará por perícia.

Foto: Divulgação/PRF