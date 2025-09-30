Idosas são atropeladas por motociclista sem habilitação em Resende; condutor fugiu sem prestar socorro

Duas idosas foram atropeladas por um motociclista sem habilitação na manhã desta terça-feira (dia 30), em Resende. O acidente aconteceu por volta de 10h25, na Rua Sebastião José Rodrigues, no bairro Campos Elíseos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o condutor fugiu sem prestar socorro. Além de não ter carteira de habilitação, a moto que ele pilotava apresentava diversas irregularidades.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital de Emergência de Resende.

Pouco tempo depois, o motociclista foi localizado e encaminhado para a delegacia do município, onde o caso está sendo investigado. Ainda não foi informado se ele permanecerá preso ou se foi liberado após prestar depoimento.

Foto: Divulgação