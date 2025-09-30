Polícia Civil prende gerente do tráfico suspeito de ordenar ataque a carro de provedor de internet em Barra Mansa

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia prenderam, nesta terça-feira (dia 30), um homem de 25 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. Ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal do município.

Segundo as investigações, o suspeito teria ordenado, em abril de 2024, o incêndio de um veículo de uma empresa de internet. O crime foi enquadrado nos artigos de extorsão e incêndio do Código Penal.

Mesmo sendo cadeirante, o suspeito exercia grande influência na comunidade, transmitindo ordens de uma facção criminosa local, de acordo com a Polícia Civil.

Para a corporação, a prisão representa um avanço no enfrentamento à criminalidade organizada no município. “Independentemente da condição física, quem comanda o crime será responsabilizado”, destacou a Polícia Civil.

O preso foi conduzido à Delegacia de Barra Mansa e será encaminhado ao sistema penitenciário.