Programa “Pague Bem Menos” amplia lista de produtos e reforça economia para consumidores em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa anuncia a ampliação do programa municipal Pague Bem Menos, que passa a divulgar, a partir de 1º de outubro, os preços atualizados de 50 itens da cesta básica praticados pelos supermercados do município. A iniciativa, que já vinha oferecendo diariamente os menores preços de 37 produtos essenciais, agora oferece um leque ainda maior para ajudar o consumidor a economizar.

Criado pelo Secretário de Relações Institucionais e Governança Corporativa, Júlio César Fialho Esteves, em parceria com o Procon Municipal, o programa tem gerado impacto direto na economia das famílias de Barra Mansa, incentivando uma concorrência saudável entre os estabelecimentos e promovendo uma expressiva redução nos preços da cesta básica.

– É muito gratificante perceber que nossa ideia está gerando uma economia real nos lares da cidade, especialmente para as famílias mais vulneráveis. Essa é uma política pública inovadora e com resultados concretos”, destacou Júlio Esteves.

A Prefeitura também planeja expandir ainda mais o programa no início de 2026. A expectativa, segundo Júlio Esteves, é incluir comparativos de preços dos medicamentos mais consumidos nas farmácias e dos combustíveis comercializados nos postos da área urbana central da cidade.

– Já estamos trabalhando para que, no primeiro trimestre de 2026, possamos oferecer essas novas informações à população. Será mais um passo para tornar o Pague Bem Menos uma ferramenta de referência no Brasil – completou o secretário.

O projeto conta com o apoio integral do prefeito Luiz Furlani, que vem apostando em ações práticas e inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos barra-mansenses.

O programa está disponível todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, com atualizações a partir das 9 horas, através do link: https://barramansa.rj.gov.br/pague-bem-menos

Confira os novos itens incluídos na lista a partir de outubro: tempero completo (300g); biscoito cream cracker (350g); manteiga com sal (200g); cenoura (1kg); amaciante de roupas (2L); alvejante de roupas (1L); pão de forma (400g); banana prata (1kg); pernil de porco (1kg); limpador multiuso (500ml); maionese (450g); sabão em pedra (900g); tomate (1kg).

Com a inclusão desses produtos, a lista completa passa a contar com 50 itens. São alimentos, produtos de higiene, limpeza e outros itens essenciais, garantindo um acompanhamento mais completo dos preços e ampliando o poder de escolha do consumidor.– Fotos Arquivo PMBM