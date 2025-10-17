Segunda carga especial inicia descida da Serra das Araras neste domingo

A segunda carga de dimensões especiais deve iniciar a descida da Serra das Araras entre a noite de domingo (dia 19) e a madrugada de segunda-feira (dia 20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o transporte será feito nesse horário para reduzir o impacto no tráfego, já que o fluxo de veículos costuma ser menor.

Atualmente, a carreta que transporta a carga está estacionada em um recuo no km 239 da Via Dutra, em Piraí. O comboio seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), de onde o equipamento será embarcado com destino à Arábia Saudita.

Esta é a segunda de seis cargas especiais que devem cruzar a região até o fim do ano. Cada operação mobiliza cerca de 50 profissionais, entre agentes da PRF, técnicos da concessionária RioSP, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) e da empresa responsável pelo transporte.

A carga tem peso e dimensões semelhantes à primeira: aproximadamente 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas.

A PRF reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção durante o deslocamento do comboio, mantendo distância segura e respeitando os limites de velocidade. As datas e horários previstos podem ser alterados conforme as condições meteorológicas ou ajustes operacionais.

Foto: Divulgação/PRF