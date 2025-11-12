Governo do Estado do Rio transfere sete líderes do Comando Vermelho para presídios federais

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap-RJ), realizou, na manhã desta quarta-feira (dia 12), a transferência de sete presos que exercem liderança dentro do Comando Vermelho para presídios federais de segurança máxima, após decisão da Vara de Execuções Penais (VEP).

A operação é uma ação coordenada entre o Governo do Estado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (por meio da Senappen) e as forças de segurança estaduais. O transporte dos presos é realizado sob forte esquema de segurança, conduzido pelo Serviço de Operações Especiais (SOE), pelo Grupo de Intervenção Tática (GIT) e pela Divisão de Busca e Recaptura (Recap) — todos grupamentos da Seap — desde a Penitenciária Laércio da Costa Peregrino (Bangu 1), unidade de segurança máxima, até o Aeroporto Internacional do Galeão, de onde seguiram em aeronave da Polícia Federal com destino aos presídios federais.

Todos os transferidos possuem condenações relacionadas ao tráfico de drogas e foram incluídos no sistema federal em cumprimento à Lei nº 11.671/2008, que regulamenta a transferência de presos de alta periculosidade.

— A transferência dessas lideranças criminosas reflete o nosso compromisso com o fortalecimento das políticas de segurança pública e com a adoção de medidas concretas para interromper a atuação de organizações criminosas a partir do sistema prisional. É uma ação estratégica para preservar a ordem pública e assegurar a tranquilidade da população fluminense — afirmou o governador Cláudio Castro.

A secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel, explicou que a operação faz parte das medidas da Operação Contenção:

— A ação é conduzida de forma técnica e integrada pela Secretaria de Administração Penitenciária, garantindo o equilíbrio do sistema prisional e a segurança da população fluminense. Essa integração das forças de segurança é fundamental para preservar a estabilidade do sistema e reforçar a presença do Estado — destacou a secretária Maria Rosa Nebel.

Os sete presos transferidos, que juntos somam 428 anos, 6 meses e 21 dias de condenação, são:

• Arnaldo da Silva Dias (“Naldinho”) – 81 anos, 4 meses e 20 dias

• Carlos Vinicius Lírio da Silva (“Cabeça de Sabão”) – 60 anos, 4 meses e 4 dias

• Eliezer Miranda Joaquim (“Criam”) – 100 anos, 10 meses e 15 dias

• Fabrício de Melo de Jesus (“Bicinho”) – 65 anos, 8 meses e 26 dias

• Marco Antônio Pereira Firmino da Silva (“My Thor”) – 35 anos, 5 meses e 26 dias

• Alexander de Jesus Carlos (“Choque”) – 34 anos e 6 meses

• Roberto de Souza Brito (“Irmão Metralha”) – 50 anos, 2 meses e 20 dias