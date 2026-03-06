Família busca por comerciante que desapareceu após ir trabalhar em Barra Mansa

Um comerciante de 55 anos está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (dia 5). A família de Onofre Lobo de Medeiros Junior, morador do bairro Vila Americana, em Volta Redonda, pede ajuda da população para obter informações sobre o paradeiro dele.

Segundo familiares, Onofre saiu de casa para trabalhar e abriu sua loja pela manhã na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Depois disso, ele não foi mais visto e não fez contato com parentes ou amigos.

Os familiares registraram um boletim de ocorrência na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que investiga o caso.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrá-lo pode entrar em contato com a família pelo telefone (24) 99209-3122.