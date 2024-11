Nesta segunda-feira (dia 25), advogados de Volta Redonda foram às urnas para eleger a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Volta Redonda (OAB-VR), que liderará a entidade durante o triênio 2025-2027. Com 447 votos, Carolina Patitucci foi reeleita presidente, tendo como vice Annelise Dias. Ela superou os candidatos Wéderson Cardoso, que obteve 265 votos, e Bruno Oliveira, com 250 votos.

Carolina destacou a importância da continuidade de seu trabalho à frente da OAB-VR, frisando as conquistas realizadas durante sua gestão. Entre os avanços, ela inaugurou a primeira sala para advocacia em uma delegacia de polícia no Estado do Rio de Janeiro e criou o primeiro Espaço Kids e Fraldário no Fórum e na sede da subseção. Além disso, garantiu atendimento prioritário para advogados no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e nos Cartórios de 1º e 2º Ofício.

Outras ações de destaque incluem a criação de vagas rotativas e gratuitas próximas ao fórum, a inauguração de uma nova sala no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) com infraestrutura completa e a instalação de internet na Casa de Custódia. Carolina afirmou ter cumprido cerca de 80% das promessas de sua última gestão, enfatizando seu compromisso com as necessidades da classe advocatícia.

As eleições ocorreram na sede da OAB-VR, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde foram disponibilizadas as urnas para votação. Além da presidente e vice-presidente, a nova diretoria contará com secretários geral e adjunto, tesoureiro, conselheiros efetivos e suplentes. Carolina afirmou que a nova gestão continuará focada em proporcionar transparência, infraestrutura e benefícios que facilitem o dia a dia dos profissionais do direito.

Foto: Reprodução