Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para seleção de bolsistas estagiários

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abriu as inscrições do processo seletivo, com 13 vagas, para bolsistas estagiários. A seleção será realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Serão aproveitados alunos regularmente matriculados em instituições de nível superior conveniadas com a administração municipal.

As vagas disponibilizadas são para alunos dos cursos de Engenharia Civil (2 de ampla concorrência); Engenharia Elétrica (1 vaga de ampla concorrência); Arquitetura e Urbanismo (7 vagas, sendo 5 de ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência e 1 para cota para negros); e Sistemas de Informação (3 vagas, com 2 para ampla concorrência e 1 para cota para negros).

A carga horária será de 30 horas semanais, não devendo ultrapassar o limite de seis horas diárias. Os estagiários concorrentes terão direito a bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.366,20, acrescida do auxílio-transporte no valor de R$ 151,80. O bolsista estagiário será admitido mediante contrato de complementação educacional e não terá, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com o Município durante o período efetivo de estágio.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever até as 16h da próxima quarta-feira (23), pela internet, acessando o site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deverá preencher a ficha eletrônica de inscrição, indicar a vaga a que concorre (assinalando a situação de ampla concorrência, de pessoa com deficiência ou de cotas para negros), confirmar os dados cadastrados e enviar pela internet para confirmar a inscrição.

O edital completo com todas as informações referentes ao processo seletivo está disponível no site da prefeitura: voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.