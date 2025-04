Supermercado em Três Rios é condenado por falta de higiene e terá que pagar indenização de R$ 50 mil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios, obteve na Justiça a condenação do Supermercado Bramil, localizado na Praça da Autonomia, em Três Rios, por graves problemas sanitários que colocavam em risco a saúde dos consumidores. O supermercado foi condenado a pagar R$ 50 mil como indenização por danos morais coletivos e a sanar os problemas encontrados, mantendo condições adequadas de higiene e armazenamento, sob pena de multa de R$ 5 mil para cada nova infração detectada.

De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios, foram investigadas diversas denúncias sobre condições inadequadas de higiene e armazenamento de alimentos no Supermercado Bramil e encontradas irregularidades que não configuravam casos isolados, mas de um padrão preocupante de descuido. Mesmo após a ação civil pública ajuizada pelo MPRJ, uma perícia realizada mostrou que o supermercado ainda mantinha práticas irregulares como o armazenamento de mercadorias para devolução colocadas próximas ao lixo reciclável, em área com acúmulo de sujeira, e o uso de paletes de madeira em câmaras frigoríficas, prática proibida por aumentar o risco de contaminação dos alimentos.

Fonte: MPRJ