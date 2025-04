Delegado da PF alerta pais e motoristas sobre riscos da internet para crianças e adolescentes

O delegado da Polícia Federal Pedro Paulo Simão da Rocha ministrou, no último dia 14, uma palestra sobre os perigos do ambiente digital para crianças e adolescentes. O evento aconteceu no Centro Corporativo da Transporte Excelsior, em Volta Redonda, e reuniu pais de alunos atendidos pela Fundação Sergio Loureiro, além dos participantes da 1ª Escolinha de Motoristas – Edição Nacional.

Durante o encontro, promovido pela própria Fundação, o delegado apresentou dados preocupantes sobre crimes cibernéticos que atingem o público infantojuvenil. De forma didática, ele explicou como identificar sinais de alerta, prevenir situações de risco e utilizar canais seguros para denúncias.

“Infelizmente, o mundo virtual pode esconder ameaças reais. Nosso papel é mostrar que a prevenção começa na orientação, no olhar atento da família e no uso consciente da internet. Informação é a melhor forma de proteção”, afirmou Pedro Paulo.

O delegado também reforçou a importância do diálogo entre pais e filhos, especialmente em relação ao uso das redes sociais e ao comportamento online dos jovens.

A palestra integra o calendário de ações educativas da Fundação Sergio Loureiro, voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e à formação de cidadãos mais conscientes – dentro e fora do ambiente digital.