Morre aos 17 anos a jovem cantora Karen Silva, moradora de Volta Redonda e revelação do The Voice Kids

Morreu nesta quinta-feira (dia 24), aos 17 anos, a cantora Karen Silva, após seis dias internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. A jovem artista ficou nacionalmente conhecida ao participar do programa The Voice Kids, em 2020, encantando o público com sua voz potente e presença cativante.

Karen vinha construindo uma carreira promissora, marcada por carisma, talento e representatividade. Mais do que uma intérprete talentosa, tornou-se símbolo de empoderamento para meninas negras de todo o país, que nela encontraram força e inspiração para sonhar.

Sua morte precoce comoveu fãs, amigos e familiares. Em nota, a família agradeceu o carinho e as mensagens de apoio recebidas neste momento de dor. “Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar”, declarou a equipe que cuidava da carreira da jovem.

Karen deixa os pais, Manoella e Fernando, e um legado que vai muito além da música: o de coragem, identidade e esperança.

O horário e local do sepultamento ainda não foi divulgado.

