Programação cultural marca os 84 anos da CSN com espetáculos gratuitos em Volta Redonda

Em alusão aos 84 anos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o Centro Cultural Fundação CSN preparou uma programação especial e gratuita para toda a comunidade do Sul Fluminense. As ações destacam a cultura, a arte e a valorização da memória da CSN por meio de espetáculos que misturam música, teatro e identidade brasileira.

A programação começa no dia 25 de abril (sexta-feira), às 19h, com a Roda de Samba R21, que apresenta o espetáculo “Toque de Dandara”, no Centro Cultural. A apresentação reúne sambas que retratam a vida e a identidade humanas, com ênfase no papel da mulher nesse universo musical.

No dia seguinte, 26 de abril (sábado), também às 19h, o público poderá conferir a Experiência Teatral R21: “Uma vez talvez”, no mesmo local. A peça traz uma releitura divertida e crítica dos contos de fadas tradicionais, com uma investigação inusitada no Mundo Encantado após o sumiço da varinha da Fada Madrinha. O espetáculo propõe reflexões sobre os papéis sociais e apresenta um elenco formado por jovens talentos da região. A classificação etária é de 12 anos.

Encerrando a programação, no dia 28 de abril (segunda-feira), às 19h30, o Grupo Tambores de Aço da Fundação CSN apresenta o espetáculo Luminô, na Escadaria do Escritório Central da CSN. A apresentação gratuita e aberta ao público conta com uma trilha sonora que transita entre clássicos da música nacional e internacional, como “Hey Jude”, “Garota de Ipanema” e “Man in the Mirror”.

Com inspiração no processo de transformação do aço — desde o ferro-gusa até seu estado final —, Luminô propõe uma experiência sensorial marcada por som, luz e emoção. A cenografia imersiva, composta por velas, representa o calor e a criação que simbolizam a trajetória da CSN e de seus trabalhadores.

O espetáculo conta com o apoio das Secretarias de Cultura e Ordem Pública da Prefeitura de Volta Redonda.